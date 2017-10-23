В Турции задержали бывшего капитана Минобороны РФ, вступившего в ИГ

В Турции задержан гражданин России Денис Хисамов, служивший в российской армии. У Хисамова был поддельный таджикский паспорт, и его выслали в Таджикистан.

Хисамова задержали по подозрению в причастности к боевым действиям в составе «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Его поймали в Турции в апреле 2017 года, после чего выслали в Таджикистан.

Как утверждают в МВД Таджикистана, россиянин собирался вернуться в Россию с целью совершить некое преступление. Он с 2004 по 2009 годы работал в министерстве обороны России и дослужился до звания капитана. В начале военной карьеры он был начальником службы защиты государственной тайны 274 Научного центра Минобороны РФ.

Ранее о задержании Хисамова не сообщалось.