В Турции задержали бывшего капитана Минобороны РФ, вступившего в ИГ
В Турции задержан гражданин России Денис Хисамов, служивший в российской армии. У Хисамова был поддельный таджикский паспорт, и его выслали в Таджикистан.
Хисамова задержали по подозрению в причастности к боевым действиям в составе «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Его поймали в Турции в апреле 2017 года, после чего выслали в Таджикистан.
Как утверждают в МВД Таджикистана, россиянин собирался вернуться в Россию с целью совершить некое преступление. Он с 2004 по 2009 годы работал в министерстве обороны России и дослужился до звания капитана. В начале военной карьеры он был начальником службы защиты государственной тайны 274 Научного центра Минобороны РФ.
Ранее о задержании Хисамова не сообщалось.
«На допросе Хисамов сообщил правоохранительным органам, что в 1999 году экстерном закончил школу № 48 и поступил в Краснодарское высшее военное училище имени им. генерала армии С. М. Штеменко, которое закончил с золотой медалью в 2004 году с занесением на Доску почета. После был назначен начальником службы защиты государственной тайны 274 Научного центра Минобороны РФ. Спустя год Центр был расформирован и Хисамов был переведен в распоряжение 8 управления 8 отдела Генерального штаба Минобороны РФ. Дослужив до звания капитан, Хисамо в 2009 году уволился из Минобороны РФ по собственному желанию, после чего начал свою преступную деятельность», — сообщил собеседник агентства.