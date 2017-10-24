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«Коммерсант»: бывшего капитана Минобороны РФ, вступившего в ИГ, преследовали коллекторы

Коммерсант
05:57, 24 октября 2017
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Бывший капитан Минобороны РФ Денис Хисамов, присоединившийся к «Исламскому государству», мог пойти на такой шаг в том числе и из-за преследования со стороны коллекторов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в окружении Хисамова, а также на членов его семьи.

Как стало известно изданию, в конце 2014 года Хисамов взял в одном из банков кредит на покупку BMW Х5. Подержанный внедорожник обошелся ему в 1,3 миллиона рублей. Выплачивать кредит капитан Минобороны РФ по каким-то причинам не стал. Банк обратился к коллекторам, которые стали активно оказывать давление на Хисамова, рассказали источники.

Хисамов продал BMW Х5 и на вырученные от сделки деньги приобрел фальшивый паспорт гражданина Таджикистана и авиабилет до Стамбула, пишет «Коммерсант». Пока Хисамов находился в Турции и Сирии, сообщает издание, коллекторы через суд добились изъятия BMW Х5 у его нового владельца.

В то же время, пишет «Коммерсант», решение присоединиться к ИГ Хисамов мог принять и по идеологическим соображениям. Так источники в окружении Хисамова рассказали, что перед отъездом из России он «увлекся религиозными идеями».

В частности, сообщает издание, Хисамов безуспешно пытался судиться с сотрудниками правоохранительных органов после того, как его оштрафовали на 500 рублей за грубые высказывания в адрес полицейских во время проверки документов. Проверка, по мнению Хисамова, была вызвана «нетерпимостью» полицейских к его религиозным взглядам.

«Денис, несмотря на все его заслуги в научном мире и успешную карьеру, еще совсем молодой человек, — пояснил „Ъ“ отец перебежчика Франгиз Хисамов.— Я думаю, что его психика просто не выдержала давления со стороны кредиторов».

Коммерсант
О задержании в Турции российского гражданина Дениса Хисамова по подозрению в участии в боевых действиях на стороне террористической организации «Исламское государство» стало известно 23 октября. У Хисамова был поддельный таджикский паспорт, и его выслали в Таджикистан. Власти Таджикистана, где Хисамову грозят обвинения за подделку документов, заявили о готовности передать его России.
Хисамов, родившийся в Краснодаре, с 2004 по 2009 годы работал в министерстве обороны России и дослужился до звания капитана. В оборонном ведомстве он занимался защитой персональных данных и системами закрытой связи. Хисамов, как сообщается, защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал несколько десятков научных работ, и начал работу над докторской диссертацией.
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