«Коммерсант»: бывшего капитана Минобороны РФ, вступившего в ИГ, преследовали коллекторы

Бывший капитан Минобороны РФ Денис Хисамов, присоединившийся к «Исламскому государству», мог пойти на такой шаг в том числе и из-за преследования со стороны коллекторов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в окружении Хисамова, а также на членов его семьи.

Как стало известно изданию, в конце 2014 года Хисамов взял в одном из банков кредит на покупку BMW Х5. Подержанный внедорожник обошелся ему в 1,3 миллиона рублей. Выплачивать кредит капитан Минобороны РФ по каким-то причинам не стал. Банк обратился к коллекторам, которые стали активно оказывать давление на Хисамова, рассказали источники.

Хисамов продал BMW Х5 и на вырученные от сделки деньги приобрел фальшивый паспорт гражданина Таджикистана и авиабилет до Стамбула, пишет «Коммерсант». Пока Хисамов находился в Турции и Сирии, сообщает издание, коллекторы через суд добились изъятия BMW Х5 у его нового владельца.

В то же время, пишет «Коммерсант», решение присоединиться к ИГ Хисамов мог принять и по идеологическим соображениям. Так источники в окружении Хисамова рассказали, что перед отъездом из России он «увлекся религиозными идеями».

В частности, сообщает издание, Хисамов безуспешно пытался судиться с сотрудниками правоохранительных органов после того, как его оштрафовали на 500 рублей за грубые высказывания в адрес полицейских во время проверки документов. Проверка, по мнению Хисамова, была вызвана «нетерпимостью» полицейских к его религиозным взглядам.