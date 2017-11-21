Суд оштрафовал журналиста «Новой газеты» Али Феруза за незаконную трудовую деятельность

Интерфакс
19:50, 21 ноября 2017
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Басманный суд Москвы оштрафовал на пять тысяч рублей журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова), признав его виновным в незаконной трудовой деятельности на территории Москвы (часть 2 статьи 18.10 КоАП РФ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд также приговорил Феруза к выдворению из РФ, но отсрочил эту меру до рассмотрения его дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), пишет «Новая газета».

«Судом установлено, что Нурматов, не имея патента, осуществлял трудовую деятельность в газете», — цитирует решение суда издание.

Вечером 21 ноября «Новая газета» сообщила, что полицейские вывезли Нурматова из центра временного содержания иностранных граждан. При этом дежурный центра, как передает «ОВД-Инфо», якобы сказал ему: «Домой, собирайся».

Али Феруз, которого суд постановил выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, с августа находится в центре временного содержания иностранных граждан. Действие решения о его выдворении было приостановлено по требованию ЕСПЧ.
16 ноября полиция провела в редакции «Новой газеты» проверку в связи приемом Али Феруза на работу. По сообщению издания, полицейские не нашли никаких нарушений и зафиксировали это в протоколе. Как рассказали в «Новой газете», сообщение о проверке появилось на сайте «Рен ТВ» до того, как полицейские физически оказались в редакции.
По словам Али Феруза, в Узбекистане ему грозит преследование со стороны местных спецслужб, которые ранее пытались принудить его к сотрудничеству и подвергали пыткам. Али Феруз подал иск к МВД из-за отказа предоставить ему временное убежище. 20 октября суд отклонил его требования.

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