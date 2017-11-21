Суд оштрафовал журналиста «Новой газеты» Али Феруза за незаконную трудовую деятельность

Басманный суд Москвы оштрафовал на пять тысяч рублей журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова), признав его виновным в незаконной трудовой деятельности на территории Москвы (часть 2 статьи 18.10 КоАП РФ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд также приговорил Феруза к выдворению из РФ, но отсрочил эту меру до рассмотрения его дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), пишет «Новая газета».

«Судом установлено, что Нурматов, не имея патента, осуществлял трудовую деятельность в газете», — цитирует решение суда издание.

Вечером 21 ноября «Новая газета» сообщила, что полицейские вывезли Нурматова из центра временного содержания иностранных граждан. При этом дежурный центра, как передает «ОВД-Инфо», якобы сказал ему: «Домой, собирайся».