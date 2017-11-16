«Рен ТВ» сообщил о визите полиции в «Новую газету» раньше, чем в редакцию пришли полицейские

Медиазона
11:42, 16 ноября 2017
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Телеканал «Рен ТВ» сообщил о полицейской проверке «Новой газеты» до того, как в редакцию пришли полицейские. Об этом сообщила «Медиазоне» представитель редакции газеты Надежда Прусенкова.

«Новость о том, что они [полицейские] пришли, на „Рен ТВ“ появилась раньше, чем они пришли. О том, что они приходят, мы тоже узнали от „Рен ТВ“. Точнее, нам позвонили коллеги и сказали, что „Рен ТВ“ говорят. Мы такие: „о, надо же“, и тут они пришли», — рассказала Прусенкова.

Сообщение о проверке «Новой газеты» опубликовано на сайте «Рен ТВ» в 12:55 мск. В заметке говорится, что к редакции, «по некоторым данным, подъехали два автобуса, около двух десятков полицейских зашли в здание». Проверка проводится в связи с нарушениями при приеме на работу журналиста Али Феруза.

Прусенкова сообщила «Медиазоне» и «Интерфаксу», что в проверке участвуют значительно меньше полицейских, чем утверждает телеканал. По ее словам, в редакции находятся пять сотрудников полиции, которые «представились как сотрудники УВД ЦАО, отдел по вопросам миграции».

В начале октября съемочная группа «Рен ТВ» присутствовала при обыске в квартире исполнительного директора движения «Открытая Россия» Тимура Валеева. Журналисты «Рен ТВ» не только вели съемку во время оперативного мероприятия полиции, но и задавали на камеру вопросы человеку, в квартире которого живет Валеев.
Али Феруз, работающий в «Новой газете» около года, в середине марта был задержан полицией в Москве по, как сообщалось, запросу правоохранительных органов Узбекистана. В мае сообщалось, что полиция проверит «Новую газету» из-за приема на работу Феруза, у которого не было официального разрешения на трудовую деятельность в РФ.
1 августа Феруза признали виновным в нарушении режима пребывании в России и постановили выдворить из страны. Экстрадиция журналиста приостановлена на время рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

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