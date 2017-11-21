Google пообещал бороться с RT и Sputnik в новостях

Обновление. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Интерфаксу», что потребует от Google объяснить, как он собирается менять выдачу новостей.

Google планирует снизить выдачу сайтов с «русской пропагандой» в своем агрегаторе новостей. Об этом заявил Эрик Шмидт, исполнительный директор Alphabet — материнской компании Google, на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.

Шмидт, отвечая на вопрос, почему сайты с «русской пропагандой» попадают в выдачу агрегатора новостей Google News, сообщил, что компания ищет решение этой проблемы.

«Это, в основном, RT и Sputnik, — сказал он. — Мы знаем об этом и пытаемся перенастроить систему [выдачи], чтобы предотвратить такое».

При этом Шмидт подчеркнул, что о блокировке сайтов речь не идет. «Так мы не работаем», — сказал он.

Как именно Google планирует снижать выдачу RT и Sputnik, у которого более 30 сайтов на разных языках, Шмидт не уточнил, заявив лишь, что лично он является сторонником «ранжирования» сайтов.