Глава Роструда посоветовал россиянам меньше праздновать
Жителям России следует больше времени тратить на работу и меньше праздновать, заявил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.
«Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу», — сказал Вуколов, отвечая на вопрос, какого профессионального праздника не хватает в России.
«Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха», — подчеркнул он.
В России по Трудовому кодексу 14 нерабочих праздничных дней в году. В случае, если праздничный день совпадает с субботой или воскресеньем, то выходным, как правило, объявляется следующий рабочий день. При этом правительство может утвердить и другой перенос праздничных дней. Например, в 2018 году праздничные дни 6 и 7 января, совпадающие с субботой и воскресеньем, перенесли на 9 марта и 2 мая.
Также в России на федеральном уровне установлено более 125 профессиональных праздников и памятных дат, не являющихся нерабочими днями.