Глава Роструда посоветовал россиянам меньше праздновать

Жителям России следует больше времени тратить на работу и меньше праздновать, заявил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

«Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу», — сказал Вуколов, отвечая на вопрос, какого профессионального праздника не хватает в России.

«Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха», — подчеркнул он.