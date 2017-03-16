Минтруд предложил установить десятидневные новогодние каникулы в 2018 году
Минтруд предложил график выходных и праздничных дней на 2018 год, предусматривающий, в числе прочего, десятидневные новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января.
Кроме того, законопроект, подготовленный Минтрудом, сообщила пресс-служба ведомства, предполагает, что в 2018 году будут трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества (с 23 по 25 февраля), Дня России (с 10 по 12 июня) и Дня народного единства (с 3 по 5 ноября).
Четыре дня подряд жители России будут отдыхать в честь Международного женского дня (с 8 по 11 марта) и Праздника весны и труда (с 29 апреля по 2 мая). На День Победы в 2018 году будет один выходной.
Законопроект о выходных и праздничных днях, подготовленный Минтрудом, должно утвердить правительство.
«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», — пояснили в Минтруде.