«Свободные демократы» отказались от коалиции с Ангелой Меркель. Теперь возможны перевыборы в Бундестаг

Свободная демократическая партия Германии прекратила переговоры о создании правящей коалиции в новом немецком Бундестаге. Они должны были стать частью коалиции — вместе с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и «Зелеными».

«Лучше вообще не управлять [страной], чем управлять плохо», — заявил лидер «Свободных демократов» Кристиан Линднер.

Среди главных причин для разногласий на переговорах назывались налоговая реформа, иммиграционная политика (Меркель выступает за ограничение числа принимаемых беженцев) и охрана окружающей среды.

Теперь рассматриваются два основных варианта развития событий: Меркель может сформировать коалицию меньшинства (собрав отдельные голоса оппозиционных партий) либо будут объявлены перевыборы в Бундестаг.

20 ноября Меркель встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы принять решение о дальнейших действиях. Именно президент должен будет объявить о перевыборах, если будет выбран этот вариант.