Чарльз Мэнсон умер в тюрьме

Осужденный за серию убийств Чарльз Мэнсон умер в американской тюрьме. Мэнсону было 83 года.

Courtesy California Department of Corrections and Rehabilitation / Reuters / Scanpix / LETA

Сестра убитой соратниками Мэнсона актрисы Шерон Тейт Дебра рассказала TMZ, что Мэнсон умер в 20:13 вечером 19 ноября (7:13 утра 20 ноября по Москве).

Ранее сообщалось, что Мэнсона перевели из тюрьмы в больницу в связи с ухудшением состояния. Источники TMZ рассказывали, что у Мэнсона обнаружили внутреннее кровотечение, но его состояние было слишком тяжелым для проведения операции.