Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
05:56, 20 ноября 2017
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Осужденный за серию убийств Чарльз Мэнсон умер в американской тюрьме. Мэнсону было 83 года.
Сестра убитой соратниками Мэнсона актрисы Шерон Тейт Дебра рассказала TMZ, что Мэнсон умер в 20:13 вечером 19 ноября (7:13 утра 20 ноября по Москве).
Ранее сообщалось, что Мэнсона перевели из тюрьмы в больницу в связи с ухудшением состояния. Источники TMZ рассказывали, что у Мэнсона обнаружили внутреннее кровотечение, но его состояние было слишком тяжелым для проведения операции.
Мэнсона осудили на смертную казнь за соучастие в девяти убийствах, совершенных членами его секты «Семья». После отмены смертной казни в Калифорнии приговор Мэнсону заменили на девять пожизненных сроков. Мэнсону регулярно отказывали в условно-досрочном освобождении.