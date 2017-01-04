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Чарльз Мэнсон экстренно госпитализирован

The Los Angeles Times
06:40, 4 января 2017
Требует подтверждения

Американский преступник Чарльз Мэнсон переведен из тюрьмы, где он отбывает пожизненное заключение, в больницу, сообщают The Los Angeles Times и TMZ со ссылкой на информированные источники.

Причиной госпитализации 82-летнего Мэнсона стало серьезное заболевание, рассказал один из источников The Los Angeles Times, не став уточнять подробности.

Официальные представители управления исправительных учреждений штата Калифорния в ответ на запрос CNN отказались предоставлять какую-либо информацию о Мэнсоне, сославшись на требование о защите личной информации о заключенных.

Чарльз Мэнсон был осужден в 1969 году за серию убийств, совершенных сектой «Семья», которую он возглавлял. Тогда были убиты 9 человек, в том числе беременная актриса Шерон Тейт, жена режиссера Романа Полански.
Мэнсон первоначально был приговорен к смертной казни, которую затем ему заменили на пожизненное заключение. Он более 10 раз подавал прошения о досрочном освобождении. Все они были отклонены.
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