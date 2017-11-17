В Петербурге эвакуировали школы и торговые центры
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. Как сообщает «Бумага», эвакуируют более 20 школ, три вуза и около 10 торговых центров.
«Фонтанка» сообщает, что студентов Северо-Западного университета управления при РАНХиГС вывели на улицу без верхней одежды. Также эвакуирована Академия художеств.
В России с середины сентября регулярно проходят массовые эвакуации людей из торговых центров, школ, университетов и административных зданий в связи с анонимными звонками об угрозе взрывов. Ни одной бомбы при проверках найдено не было.
В московской полиции заявили, что звонки поступали из Турции, Украины, США и Японии. ФСБ сообщила, что звонящие используют IP-телефонию.