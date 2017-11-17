Tesla представила электрический грузовик и спорткар с откидывающимся верхом

Автопроизводитель Tesla представил первую модель грузовика — прототип тягача с электрическим приводом. Модель называется Tesla Semi (от англ. полуприцеп).

Грузовик сможет проехать без подзарядки до 500 миль (800 километров), причем после всего получасовой зарядки он может сразу проехать еще 400 миль (около 650 километров). Semi сможет при полной загрузке (36 тонн) разогнаться до 100 километров в час за 20 секунд.

В отличие от традиционных грузовиков в Tesla Semi центральная посадка — кресло водителя расположено по центру кабины. Грузовик оснащен системой автопилота, которая позволяет держаться в полосе, перестраиваться и съезжать с автострады без участия водителя.

Производство Tesla Semi планируют начать в 2019 году. Сколько будет стоить новый грузовик, не сообщается.

View from the cockpit pic.twitter.com/2kBupEXNM5 — Tesla (@Tesla) November 17, 2017

После презентации грузовика создатель Tesla Илон Маск также показал новую легковую модель Tesla Roadster — полноприводный спортивный автомобиль с откидывающимся прозрачным верхом.

Он разгоняется до 100 километров в час за 1,9 секунды, максимальная скорость — более 400 километров в час. Запас хода на одной подзарядке — до тысячи километров.

Продажи Roadster начнутся в 2020 году, базовая модель будет стоить от 200 тысяч долларов.