Сечин пообещал явиться в суд, как только получится «согласовать необходимые графики»

Ведомости
14:19, 16 ноября 2017
Надежный источник

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что придет в суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева,  как только удастся «согласовать необходимые графики».

Так Сечин прокомментировал «Ведомостям» причину своей неявки в суд, куда его дважды вызывали повесткой

При этом Сечин подчеркнул, что «будет стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства», но приоритетным считает выполнение «функциональных обязанностей» в качестве главы «Роснефти».

Также Сечин отметил, что уже отразил свою позицию по делу Улюкаева в письменных показаниях и публичных выступлениях. 

Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве у Игоря Сечина взятки в два миллиона долларов за подготовку положительного заключения на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Улюкаев свою вину отрицает.
Сечину дважды направляли повестку, однако в суд глава «Роснефти» пока не пришел. Пресс-служба «Роснефти» заявила, что Сечин повестку не получал. На заседании суда 15 ноября было объявлено, что повестка Сечину, отправленная по почте, ожидает получения, а повестка в виде электронного письма и факса была получена, но неизвестно кем. Суд пообещал направить Сечину повестку в третий раз. Следующее заседание по делу Улюкаева назначено на 22 ноября.

Сечин и суд по делу Улюкаева

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме