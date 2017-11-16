Сечин пообещал явиться в суд, как только получится «согласовать необходимые графики»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что придет в суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, как только удастся «согласовать необходимые графики».

Так Сечин прокомментировал «Ведомостям» причину своей неявки в суд, куда его дважды вызывали повесткой

При этом Сечин подчеркнул, что «будет стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства», но приоритетным считает выполнение «функциональных обязанностей» в качестве главы «Роснефти».

Также Сечин отметил, что уже отразил свою позицию по делу Улюкаева в письменных показаниях и публичных выступлениях.