Сечин пообещал явиться в суд, как только получится «согласовать необходимые графики»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что придет в суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, как только удастся «согласовать необходимые графики».
Так Сечин прокомментировал «Ведомостям» причину своей неявки в суд, куда его дважды вызывали повесткой
При этом Сечин подчеркнул, что «будет стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства», но приоритетным считает выполнение «функциональных обязанностей» в качестве главы «Роснефти».
Также Сечин отметил, что уже отразил свою позицию по делу Улюкаева в письменных показаниях и публичных выступлениях.
Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве у Игоря Сечина взятки в два миллиона долларов за подготовку положительного заключения на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Улюкаев свою вину отрицает.
Сечину дважды направляли повестку, однако в суд глава «Роснефти» пока не пришел. Пресс-служба «Роснефти» заявила, что Сечин повестку не получал. На заседании суда 15 ноября было объявлено, что повестка Сечину, отправленная по почте, ожидает получения, а повестка в виде электронного письма и факса была получена, но неизвестно кем. Суд пообещал направить Сечину повестку в третий раз. Следующее заседание по делу Улюкаева назначено на 22 ноября.