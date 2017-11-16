Названа дата выхода в российский прокат комедии «Смерть Сталина»
Комедию «Смерть Сталина» планируется выпустить в российский прокат 25 января, сообщили «Медузе» в пресс-службе кинокомпании «Вольга», которой принадлежат права на показ фильма в РФ.
«Смерть Сталина» — работа британского сатирика и режиссера Армандо Ианнуччи. В фильме сыграли: Стив Бушеми (он играет Никиту Хрущева), Джейсон Айзекс (Георгий Жуков), Руперт Френд (Василий Сталин) и Ольга Куриленко (пианистка Мария Юдина).
«Смерть Сталина» — сатирическая комедия, рассказывающая о политической борьбе в СССР после смерти Иосифа Сталина. В основу фильма лег одноименный французский комикс. Премьера ленты состоялась 15 сентября на кинофестивале в Торонто. В британский прокат «Смерть Сталина» вышла 20 октября.
В середине сентября глава Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло объявил, что необходимо провести экспертизу «Смерти Сталина», чтобы установить есть ли в фильме «попытка разжечь национальную рознь, оскорбление каких-то чувств». Пожигайло предположил, что фильм может быть «спланированной провокацией».