Минфин предложил ввести уголовную ответственность для руководителей компаний за ввоз санкционных продуктов

Правительство России
13:50, 16 ноября 2017
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Министерство финансов подготовило законопроект, вводящий уголовную ответственность за ввоз в РФ продукции, на которую распространяется действие санкций. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минфин предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей — 226.2 «Нарушение запрета, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле, на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров».

Минимальная санкция по новой статье УК — лишение свободы на срок от трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, максимальное наказание (для деяния, совершенного организованной группой) — 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовная ответственность, говорится в законопроекте, будет наступать при нарушении запрета на ввоз товаров суммарной стоимостью более одного миллиона рублей.

Статья 226.2, следует из пояснительной записки, будет распространяться на нарушения запрета на ввоз санкционной продукции «в рамках деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В последнее время, в том числе в контексте повышения эффективности администрирования специальных экономических мер, особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений. 

Правительство России
По действующему законодательству, за нарушение запрета на ввоз в Россию продуктов, попавших в санкционный список, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям грозят штраф.
С августа 2015 года продукты, которые пытаются ввести в Россию в обход санкций, уничтожаются.
Федеральная таможенная служба в 2015 году предлагала распространить на санкционные продукты действие статьи УК 226.1 (Контрабанда сильнодействующих, взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия, военной техники материалов и оборудования для создания оружия массового поражения, а также стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, особо ценных диких животных).
В начале 2017 года Роспотребнадзор разработал поправки в КоАП, вводящие штрафы за перевозку, хранение и продажу товаров, которые запрещено ввозить в Россию. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что о штрафах за ввоз продуктов для личных нужд речь не идет. Законопроект получил отрицательное заключение Минэкономразвития.
Запрет на ввоз в РФ ряда категорий продуктов из стран, которые ввели санкции в отношении России, действует с августа 2014 года. Срок действия продуктового эмбарго несколько раз продлевался — последний на настоящий момент раз — до конца 2018 года.
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