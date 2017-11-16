Минфин предложил ввести уголовную ответственность для руководителей компаний за ввоз санкционных продуктов

Министерство финансов подготовило законопроект, вводящий уголовную ответственность за ввоз в РФ продукции, на которую распространяется действие санкций. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минфин предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей — 226.2 «Нарушение запрета, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле, на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров».

Минимальная санкция по новой статье УК — лишение свободы на срок от трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, максимальное наказание (для деяния, совершенного организованной группой) — 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовная ответственность, говорится в законопроекте, будет наступать при нарушении запрета на ввоз товаров суммарной стоимостью более одного миллиона рублей.

Статья 226.2, следует из пояснительной записки, будет распространяться на нарушения запрета на ввоз санкционной продукции «в рамках деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».