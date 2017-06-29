Россия продлит продуктовое эмбарго до конца 2018 года

Действие продуктового эмбарго будет продлено до конца 2018 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом. Правительство внесет предложение, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год до 31 декабря 2018 года», — сказал Медведев.

Россия, по его словам, вынуждена продлевать эмбарго и чтобы защитить свои национальные интересы, и чтобы поддержать национальный аграрный сектор.

При этом Медведев, комментируя решение ЕС продлить санкции в отношении России, подчеркнул, что «режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив».