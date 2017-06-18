Пармезан или гауда? Мы знаем, что вы повезете в Россию из отпуска! Сырный тест «Медузы»

В России настало время отпусков. Всем известно, что лучше всего из-за рубежа везти обратно сыр — его можно и самому съесть, и использовать как сувенир. В этом смысле сыр давно окончательно вытеснил и магниты на холодильник, и даже вино: запрещенные в России пармезан и камамбер гарантированно обрадуют практически любого. «Медуза» вместе с редакцией путеводителей «Атлас» подготовила тест, который поможет разобраться и в других сортах сыра.