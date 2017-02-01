Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян за перевозку и хранение санкционных продуктов

Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за перевозку, хранение и продажу товаров, которые запрещено ввозить в Россию.

За нарушение новой статьи предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тысяч, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

Обновление. Ответственный за разработку законопроекта Сергей Ходячих рассказал RNS, что он не коснется продуктов, которые покупаются для личных нужд. При этом в представленном тексте законопроекта ничего о личных нуждах не сказано.