Министерство юстиции РФ направило на радиостанцию «Голос Америки» уведомление о том, что ее могут признать иностранным агентом после принятия Госдумой соответствующего законопроекта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

В уведомлении сказано, что в деятельности радиостанции, по мнению Минюста, «имеются признаки выполнения функций иностранного агента», сообщает агентство.

Такое же уведомление было направлено сайту «Idel.Реалии» — проекту «Радио Свобода», посвященному жизнью в регионах Среднего Поволжья.

Законопроект, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами, был 15 ноября принят Госдумой. В силу он еще не вступил — его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент РФ.