Минюст РФ предупредил «Голос Америки» и проект «Радио Свобода» о возможном признании иностранным агентом — по еще не действующему закону

Интерфакс
15:29, 15 ноября 2017
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Министерство юстиции РФ направило на радиостанцию «Голос Америки» уведомление о том, что ее могут признать иностранным агентом после принятия Госдумой соответствующего законопроекта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

В уведомлении сказано, что в деятельности радиостанции, по мнению Минюста, «имеются признаки выполнения функций иностранного агента», сообщает агентство.

Такое же уведомление было направлено сайту «Idel.Реалии» — проекту «Радио Свобода», посвященному жизнью в регионах Среднего Поволжья.

Законопроект, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами, был 15 ноября принят Госдумой. В силу он еще не вступил — его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент РФ.

«Ведомство направило радиостанции „Голос Америки“ уведомление о принятии Госдумой поправок в российское законодательство, предусматривающих возможность признания ряда иностранных СМИ, действующих на территории России, иностранными агентами», — сказал собеседник «Интерфакса».

Интерфакс
В России иностранными агентами могут быть признаны некоммерческие организации, которые получают деньги из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Позволить Минюсту признавать иностранными агентами СМИ в Госдуме решили в ответ на включение российского телеканала RT в перечень иностранных агентов в США. Законопроект был принят за один день.
Радиостанцию «Голос Америки», которая принадлежит правительству США, называли среди тех СМИ, против которых власти РФ могут использовать новый закон.

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