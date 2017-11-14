Госдума: СМИ не смогут работать в России, если не подчинятся закону об иностранных агентах

По новому закону иностранными агентами могут быть признаны любые СМИ, зарегистрированные за границей, даже если они не получают деньги от зарубежных правительств. Так пересказал суть предлагаемых поправок глава комиссии по разработке законопроекта, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Толстой заметил, что если СМИ не выполнит требования закона об иностранных агентах, то оно потеряет возможность работать в России.

Помимо этого иностранными агентами могут признать те СМИ, которые получают деньги «или иные средства» от зарубежных правительств или компаний. Отдельно прописано, что финансирование также может поступать от иностранных источников через российскую компанию.

Признанные иностранными агентами СМИ должны будут маркировать свою продукцию, как это прописано в законе о некоммерческих организациях — сейчас это означает пометку на сайте и на печатной продукции.

Решение о том, является ли СМИ иностранным агентом, будет принимать российский Минюст.