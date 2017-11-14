Сын Дональда Трампа опубликовал свою переписку с Wikileaks накануне выборов президента США

Дональд Трамп-младший опубликовал свою переписку с сайтом Wikileaks в сентябре—октябре 2016 года — перед выборами президента США, на которых победил его отец Дональд Трамп. Трамп-младший сделал это после того, как переписка, представленная в Конгресс, была передана неизвестными источниками журналу The Atlantic.

Переписка в личном чате в твиттере начинается с сообщения Wikileaks 20 сентября 2016 года: сайт предупреждает Трампа-младшего, что противники его отца скоро запустят ресурс о связи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Трамп-младший отвечает, что не знает, кто стоит за этим ресурсом, но благодарит Wikileaks.

Затем, 3 октября, Wikileaks просит Трампа-младшего публично прокомментировать слова Хиллари Клинтон о том, что проще было бы атаковать Джулиана Ассанжа с беспилотника. Сын Трампа отвечает, что слова Клинтон уже были прокомментированы и просит рассказать, какой слив про кандидата от демократов Wikileaks анонсировали в своем твиттере.

На это Wikileaks ничего не отвечает и больше Трамп-младший ничего не пишет в этой переписке. При этом Wikileaks продолжил писать в личный чат, последнее сообщение датировано 11 июля 2017 года.

Например, уже после победы Трампа на выборах, Wikileaks предлагает его сыну подумать, не стоит ли назначить Ассанжа послом Австралии в США.