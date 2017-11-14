Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из сборной после того, как Италия не вышла на чемпионат мира

BBC News
06:31, 14 ноября 2017
Надежный источник

Вратарь итальянской сборной по футболу Джанлуиджи Буффон объявил, что больше не будет играть за национальную команду и принес извинения «всему футболу Италии». Об этом он сказал после того, как итальянцы по итогам матча со шведами 13 ноября не смогли пробиться на ЧМ-2018.

Буффон сказал, что ему очень жаль, что последняя официальная игра в составе сборной совпала с поражением на отборочном этапе.

«У итальянского футбола безусловно есть будущее, потому что у нас есть гордость, способности, устремленность. Оступившись, мы всегда находим силы снова встать на ноги», — заявил Буффон (англ. яз.)

BBC News
С 1997 года Буффон провел 175 матчей за итальянскую сборную.
В стыковых матчах итальянцы проиграли шведам со счетом 0:1 в Стокгольме и сыграли вничью на своем поле в Милане. Италия впервые с 1958 года пропустит чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира в 2018 году пройдет в 11 российских городах.

Буффонище

Про ЧМ-2018

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме