Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из сборной после того, как Италия не вышла на чемпионат мира
Вратарь итальянской сборной по футболу Джанлуиджи Буффон объявил, что больше не будет играть за национальную команду и принес извинения «всему футболу Италии». Об этом он сказал после того, как итальянцы по итогам матча со шведами 13 ноября не смогли пробиться на ЧМ-2018.
Буффон сказал, что ему очень жаль, что последняя официальная игра в составе сборной совпала с поражением на отборочном этапе.
"This was my last game for Italy. I'm sorry. We are sorry."— ❂ Yübbîę Umoh ❂ (@Yubbie007) 14 ноября 2017 г.
-Gianluigi Buffon
💔pic.twitter.com/rcApNiuQSA
«У итальянского футбола безусловно есть будущее, потому что у нас есть гордость, способности, устремленность. Оступившись, мы всегда находим силы снова встать на ноги», — заявил Буффон (англ. яз.)