Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из сборной после того, как Италия не вышла на чемпионат мира

Вратарь итальянской сборной по футболу Джанлуиджи Буффон объявил, что больше не будет играть за национальную команду и принес извинения «всему футболу Италии». Об этом он сказал после того, как итальянцы по итогам матча со шведами 13 ноября не смогли пробиться на ЧМ-2018.

Буффон сказал, что ему очень жаль, что последняя официальная игра в составе сборной совпала с поражением на отборочном этапе.