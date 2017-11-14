Сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу в России

Сборная Швеции обыграла Италию в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет в России. Таким образом, чемпионы мира 2006 года не примут участие в ЧМ-2018. Для Италии это первый пропуск чемпионата мира с 1958 года.

Матч в Стокгольме завершился со счетом 1:0 в пользу Швеции, а ответная встреча в Милане — со счетом 0:0. Италия имела подавляющее преимущество по ходу всего матча, но забить гол так и не смогла.