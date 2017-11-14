Сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу в России
Сборная Швеции обыграла Италию в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет в России. Таким образом, чемпионы мира 2006 года не примут участие в ЧМ-2018. Для Италии это первый пропуск чемпионата мира с 1958 года.
Матч в Стокгольме завершился со счетом 1:0 в пользу Швеции, а ответная встреча в Милане — со счетом 0:0. Италия имела подавляющее преимущество по ходу всего матча, но забить гол так и не смогла.
К 13 ноября стали известны почти все участники чемпионата мира в России: осталось дождаться только победителей в парах Ирландия — Дания, Новая Зеландия — Перу и Австралия — Гондурас.
Европу на ЧМ-2018, помимо России (хозяйки турнира) и Швеции, будут представлять Германия, Испания, Англия, Бельгия, Исландия, Сербия, Польша, Франция, Португалия, Швейцария и Хорватия.
Также на чемпионат мира поедут Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия, Нигерия, Египет, Сенегал, Тунис, Марокко, Мексика, Коста-Рика, Панама.