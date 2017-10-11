Четыре сборные, которые мы ждали на чемпионате мира по футболу в России, а они не приедут. Жалко!

Футболисты, которые могли бы зажечь в России: Кристиан Пулишич. Возможно, самый талантливый футболист в сборной США. Атакующий полузащитник начал выступать за взрослую команду дортмундской «Боруссии» в 2016 году, когда ему не было и 18 лет; сейчас ему 19, и чемпионат мира мог бы вывести его на новый уровень. Не вышло.

Почему провалили отборочный турнир: необъяснимое поражение от Тринидада и Тобаго в последнем туре. До этого Тринидад набрал три очка за весь турнир и имел разницу забитых и пропущенных мячей -13, но тут вдруг взял и выиграл 2:1. Это устраивало США, если бы Панама не обыграла Коста-Рику, но и тут все сошлось не в пользу американцев. Зато Панама поедет на чемпионат мира впервые в своей истории!