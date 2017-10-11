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Четыре сборные, которые мы ждали на чемпионате мира по футболу в России, а они не приедут. Жалко!
Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2018 года в России близится к завершению. К 11 октября определились 23 участника ЧМ из 32-х. Кроме того, мы теперь точно знаем, что некоторые очень хорошие команды на турнир не приедут. Вот они.
Голландия
Почему ждали: главным образом, из-за хороших ассоциаций. На Евро-2008 Нидерланды — единственная крутая сборная, которую россияне обыграли на турнире. На чемпионате мира 2014 года голландцы заняли третье место, но с тех пор их выступления — полный ужас. Они не попали ни на Евро-2016, ни на ЧМ-2018, причем заняли третье место в не самой сильной группе, пропустив вперед Францию и Швецию.
Футболисты, которые могли бы зажечь в России: Арьен Роббен. Суперзвезда «Баварии», для которого этот турнир был бы последним в карьере — а так ему пришлось объявлять об уходе из сборной после провала в отборе. Ну и для болельщиков «Спартака» — Куинси Промес, почему нет? Лучший игрок чемпионата России наверняка бы выступил на ЧМ, если бы голландцы туда попали.
Почему провалили отборочный турнир: дважды проиграли Франции и один раз Болгарии. Не пошла на пользу и смена тренера — Данни Блинда отставили от работы со сборной после всего лишь семи матчей, а его место в мае 2017 года занял Дик Адвокат — заслуженный, но немного устаревший тренер. Посмотрите, как голландцы провалили матч с Францией:
Украина
Почему ждали: вряд ли это надо объяснять, но футбол мог бы, как это часто бывает во время больших спортивных турниров, перезапустить отношения двух стран. А болельщики могли бы наконец посмотреть друг на друга и понять, что в них нет ничего страшного.
Футболисты, которые могли бы зажечь в России: Андрей Ярмоленко. Вспомните хотя бы одного игрока на постсоветском пространстве, которого купили за 25 миллионов евро? А вот Ярмоленко купили. И не кто-нибудь, а дортмундская «Боруссия» — летом 2017 года.
Почему провалили отборочный турнир: нельзя сказать, что прямо провалили, скорее провалили один матч, последний. Украине надо было выиграть у Хорватии дома, но все закончилось поражением 0:2. «Хорваты показали, что они классные исполнители», — признал поражение главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Чили
Почему ждали: победитель последних двух Кубков Америки по футболу — 2015 и 2016 годов. Финалист Кубка конфедераций в России 2017 года.
Футболисты, которые могли бы зажечь в России: Алексис Санчес. Бывший игрок «Барселоны», а ныне «Арсенала» этой зимой стал трансферной целью всех главных богачей в Европе — от ПСЖ до «Манчестер Сити». Возможно, он куда-то уйдет и до ЧМ в России, но после турнира его трансферная стоимость могла бы взлететь до совсем уж заоблачных высот.
Почему провалили отборочный турнир: ооочень много поражений. Сложно на что-то рассчитывать, когда из 18 матчей команда проигрывает восемь, в том числе Боливии и Парагваю. Почему команда столько проиграла? «Знаю, что большинство рвали свои задницы ради побед, пока другие тусовались и не тренировались из-за похмелья», — сказала жена голкипера сборной Чили Клаудио Браво после того, как стало известно о непопадании команды на ЧМ.
США
Почему ждали: США — вечный участник чемпионатов мира; последний раз команда пропускала этот турнир в 1986-м. Ну и вообще матч Россия — США — отличная афиша.
Футболисты, которые могли бы зажечь в России: Кристиан Пулишич. Возможно, самый талантливый футболист в сборной США. Атакующий полузащитник начал выступать за взрослую команду дортмундской «Боруссии» в 2016 году, когда ему не было и 18 лет; сейчас ему 19, и чемпионат мира мог бы вывести его на новый уровень. Не вышло.
Почему провалили отборочный турнир: необъяснимое поражение от Тринидада и Тобаго в последнем туре. До этого Тринидад набрал три очка за весь турнир и имел разницу забитых и пропущенных мячей -13, но тут вдруг взял и выиграл 2:1. Это устраивало США, если бы Панама не обыграла Коста-Рику, но и тут все сошлось не в пользу американцев. Зато Панама поедет на чемпионат мира впервые в своей истории!
А кто же тогда приедет?
Из тех, кого мы очень ждали — Исландия. Самая маленькая страна из пробивавшихся когда-то на чемпионаты мира. Помните, как исландцы стали открытием Евро-2016? В группе с Австрией, Венгрией и Португалией они заняли второе место и на два очка обошли будущих победителей турнира, португальцев, а в 1/8 финала победили англичан. Во время Евро-2016 все европейские фанаты хотели быть немножечко исландцами — а журналисты высчитывали, какая часть населения страны (320 тысяч человек) приехала поддержать свою команду во Францию.
Если не помните, самое время посмотреть вот этот ролик:
Ну и, конечно, здорово, что на турнир попали те, без кого неполон любой чемпионат мира: Германия, Франция, Испания, Франция, Португалия, Бразилия, Аргентина, причем для нее все решалось в последнем матче отборочного цикла. Лионель Месси сделал хет-трик и показал, кто будет одной из главных звезд ЧМ в России.