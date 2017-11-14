Беженец из Чечни, рассказавший Time о своей гомосексуальности, попросил прощения у «жителей и руководства Чечни»

Русская служба "Би-би-си"
18:18, 14 ноября 2017
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Беженец из Чечни Мовсар Эскерханов, рассказавший американскому журналу Time о своей гомосексуальности, извинился перед жителями и руководством Чечни, сообщает «Русская служба Би-би-си». Ролик с извинениями Эксерханова, как пишет издание, 13 ноября опубликовал телеканал «Грозный».

В описаниях анонсов «сенсационного расследования» ЧГТРК «Грозный» сказано, что Эскерханов — «душевно больной человек», который «выдумал» историю, впоследствии «раздутую» СМИ. «Какие цели они на самом деле преследовали? Кому было выгодно выставить его в неблагоприятном свете, очернив его честь и честь всего чеченского народа?», — сказано в одном из описаний.

Как пишет «Би-би-си», в анонсе репортажа Эскерханов говорит, что журналисты «подставили» его и «опозорили перед чеченским народом и чеченским правителем».

«Поэтому я прошу прощения у жителей Чечни, руководства Чечни, чеченцев, проживающих на Северном Кавказе и в Европе», — цитирует его «Би-би-си».

В понедельник чеченское телевидение показало анонс репортажа, в котором Мовсар Эскарханов утверждает, что журналисты издания Time имели целью опозорить чеченцев. По словам Мовсара, западных журналистов позвал он сам, они якобы обещали помочь ему с получением документов в Германии, но не помогли.

Русская служба "Би-би-си"
Репортаж о Мовсаре Эскерханове вышел в журнале Time в сентябре 2017 года. В материале он рассказывал о своей гомосексуальности и говорил, что опасается за свою жизнь. Это был первый известный случай, когда выходец из Чечни открыто назвал себя геем.
В публикации Эскерханов говорил, что в Чечне он подвергался угрозам и вымогательству. Он попросил убежища в Германии, но получил отказ. В немецком лагере для беженцев, по утверждению Эскерханова, его узнали другие чеченцы и однажды напали на него. Он заявил, что до сих пор получает угрозы.
Как пишет «Би-би-си», в ноябре на чеченском телевидении появился репортаж о семье Эскерханова. В сюжете говорилось, что его матери «стыдно смотреть людям в глазам», и утверждалось, что Эскерханов — психопат.
В апреле 2017 года «Новая газета» написала о массовых преследованиях в Чечне мужчин, подозреваемых в гомосексуальности. По данным издания, десятки человек подвергались избиениям и пыткам в «секретных тюрьмах», где силовики требовали от них назвать имена других геев. Осенью эти данные подтвердил житель Омска Максим Лапунов, который рассказал, что провел в «тюрьме для геев» в Чечне 12 дней.
Власти Чечни категорически отрицают не только преследование геев, но и само существование гомосексуалов в Чечне.

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