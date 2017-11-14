Беженец из Чечни, рассказавший Time о своей гомосексуальности, попросил прощения у «жителей и руководства Чечни»

Беженец из Чечни Мовсар Эскерханов, рассказавший американскому журналу Time о своей гомосексуальности, извинился перед жителями и руководством Чечни, сообщает «Русская служба Би-би-си». Ролик с извинениями Эксерханова, как пишет издание, 13 ноября опубликовал телеканал «Грозный».

В описаниях анонсов «сенсационного расследования» ЧГТРК «Грозный» сказано, что Эскерханов — «душевно больной человек», который «выдумал» историю, впоследствии «раздутую» СМИ. «Какие цели они на самом деле преследовали? Кому было выгодно выставить его в неблагоприятном свете, очернив его честь и честь всего чеченского народа?», — сказано в одном из описаний.

Как пишет «Би-би-си», в анонсе репортажа Эскерханов говорит, что журналисты «подставили» его и «опозорили перед чеченским народом и чеченским правителем».

«Поэтому я прошу прощения у жителей Чечни, руководства Чечни, чеченцев, проживающих на Северном Кавказе и в Европе», — цитирует его «Би-би-си».