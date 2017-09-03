Более 30 геев из Чечни получили убежище в Канаде

CBC
21:10, 2 сентября 2017
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Канадская некоммерческая организация Rainbow Railroad помогла 35 геям из Чечни покинуть Россию, 31 из них получил убежище в Канаде. Об этом сообщил директор организации Кимахи Пауэлл.

По его словам, Rainbow Railroad работала совместно с канадским правительством. В чем именно оно помогало НКО, неизвестно. Также Rainbow Railroad помогала «Российская ЛГБТ-сеть», которая открыла убежище для чеченских гомосексуалов.

The Daily Mail в своей публикации о деятельности Rainbow Railroad упоминает о 22 чеченцах, получивших убежище в Канаде. При этом издание подчеркивает, что еще несколько гомосексуалов из Чечни переедут в ближайшее время.

По данным издания, вся операция заняла около трех месяцев и проводилась втайне. Теперь о ней решили рассказать, чтобы легитимизировать приезжих в Канаде: без этого им сложнее было бы начать учить язык и искать работу.

По словам Пауэлла, в убежище «Российской ЛГБТ-сети» остаются еще по крайней мере 40 чеченцев, которые хотели бы покинуть страну.

«Мы довольны сотрудничеством [с правительством Канады], но это еще не конец», — говорит Пауэлл (англ.яз.)

CBC
В начале апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях в Чечне мужчин по подозрению в гомосексуальности. Издание указывало, что задержанные находятся в секретных тюрьмах, где их пытают; по крайней мере три человека были убиты. Власти Чечни называют эти сообщения ложью, кроме того, по их данным, в республике вообще нет гомосексуалов.
Публикация «Новой газеты» вызвала огромный международный резонанс, а свидетельства геев, вынужденных покинуть Чечню, стали появляться и в других изданиях (в том числе и в «Медузе»).
Организация Rainbow Railroad занимается помощью геям и трансгендерам в тех странах, где их преследуют. В 2017 году она помогла 140 людям из 14 различных стран перебраться в другие, более терпимые к ЛГБТ государства.
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