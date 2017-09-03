Более 30 геев из Чечни получили убежище в Канаде

Канадская некоммерческая организация Rainbow Railroad помогла 35 геям из Чечни покинуть Россию, 31 из них получил убежище в Канаде. Об этом сообщил директор организации Кимахи Пауэлл.

По его словам, Rainbow Railroad работала совместно с канадским правительством. В чем именно оно помогало НКО, неизвестно. Также Rainbow Railroad помогала «Российская ЛГБТ-сеть», которая открыла убежище для чеченских гомосексуалов.

The Daily Mail в своей публикации о деятельности Rainbow Railroad упоминает о 22 чеченцах, получивших убежище в Канаде. При этом издание подчеркивает, что еще несколько гомосексуалов из Чечни переедут в ближайшее время.

По данным издания, вся операция заняла около трех месяцев и проводилась втайне. Теперь о ней решили рассказать, чтобы легитимизировать приезжих в Канаде: без этого им сложнее было бы начать учить язык и искать работу.

По словам Пауэлла, в убежище «Российской ЛГБТ-сети» остаются еще по крайней мере 40 чеченцев, которые хотели бы покинуть страну.