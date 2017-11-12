Сорок депутатов выразили недоверие Терезе Мэй. Для начала процедуры перевыборов нужно еще восемь голосов

Сорок депутатов-консерваторов подписали письмо о недоверии лидеру партии, премьер-министру Терезе Мэй, сообщает Sky News со ссылкой на The Sunday Times.

По правилам Консервативной партии, для начала процедуры перевыборов лидера о недоверии должны объявить 48 депутатов.

Объявить о недоверии Мэй, пишет The Sunday Times, депутаты решили на фоне угроз Евросоюза заморозить переговоры о новом торговом соглашении с Великобританией, которое должно прийти на смену действующим договоренностям после «Брекзита».

Глава парламентской оппозиции — лейборист Джереми Корбин — в воскресенье, 12 ноября, опубликовал в The Sunday Times колонку, в которой призвал Мэй «навести порядок с переговорами о „Брекзите“» или уйти в отставку, предоставив лейбористам разбираться со сложившейся ситуацией.

Корбин также обратил внимание на несколько отставок в кабинете министров Мэй, произошедших в последнее время. Страна, по мнению лидера лейбористов, «не может позволить себе раскол и нерешительность в центре власти».