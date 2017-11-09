Британский министр подала в отставку после проведения официальных встреч без разрешения Лондона

Министр по вопросам международного развития Великобритании Прити Пател подала в отставку. Она написала соответствующее заявление вечером 8 ноября.

Причиной для отставки Пател стали ее действия во время отпуска в Израиле в августе. Хотя она находилась там как частное лицо, Пател провела несколько встреч с официальными лицами страны, а по возвращении предложила выделить помощь израильской армии и на гуманитарные операции.

Впоследствии выяснилось, что Пател не согласовывала свои встречи с руководством в Министерстве иностранных дел Великобритании. Ее действия трактовали как нарушение установленного порядка проведения официальных визитов.

Теперь Пател намерена сосредоточиться на работе в парламенте.