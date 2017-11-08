В Уэльсе министра уволили за неприемлемое сексуальное поведение, не сказав, в чем оно заключалось Через четыре дня чиновник умер. Вероятно, он покончил с собой

3 ноября министр правительства Уэльса и член Лейбористской партии Карл Сарджент был уволен и временно исключен из партии из-за анонимных заявлений трех женщин о его непристойном сексуальном поведении. Политику не сообщили, в чем конкретно его обвинили. Сарджент потребовал независимого расследования, а через четыре дня после увольнения умер. Британская пресса считает, что он покончил с собой.

Карлу Сардженту было 49 лет. В 2003 году Сарджент впервые был избран от Лейбористской партии в Национальную ассамблею — законодательный орган Уэльса. В дальнейшем занимал разные должности в местном правительстве, последняя из них — министр по делам общин и детей. В обязанности Сарджента входила в том числе защита женщин, пострадавших от насилия.

Розмари Батлер, спикер Национальной ассамблеи Уэльса в 2011–2016 годах, рассказала The Telegraph, что за время их с Сарджентом совместной работы никто не выдвигал против него никаких обвинений. «Он был милым, мягким человеком, который многое сделал для внедрения законов, помогающих жертвам насилия», — заявила Батлер.

3 ноября первый министр Уэльса Карвин Джонс уволил Карла Сарджента на основании заявлений трех женщин, обвинивших политика в непристойном сексуальном поведении. На время внутрипартийного расследования было приостановлено членство политика в Лейбористской партии. При этом, как пишет The Telegraph, в полицию руководство Сарджента не обратилось из-за сомнений, что полученная информация достойна уголовного расследования.

Сразу после увольнения Сарджент в твиттере назвал обвинения против себя «шокирующими и обескураживающими» и сообщил, что ему не раскрыли их детали. Сарджент потребовал «немедленного независимого расследования», которое позволило бы ему «очистить свое имя». Как заявила его семья позднее, Сарджент до самой смерти не знал деталей того, в чем его обвиняют, но речь шла об «ощупывании, нежелательном внимании и неуместных прикосновениях».

6 ноября Карвин Джонс рассказал, что ему стало известно об обвинениях против Сарджента в конце октября. Он попросил сотрудников своей канцелярии поговорить с потерпевшими. «После этих разговоров у меня не осталось другого выбора, кроме как передать дело партии», — пояснил Джонс. По его словам, которые приводит The Sun, женщины согласились общаться с сотрудниками канцелярии только на условиях анонимности.

7 ноября Карла Сарджента нашли мертвым у себя дома в небольшом городке Коннах-Куэй. Хотя официального заключения полиции еще нет, британская пресса уверена, что Сарджент совершил самоубийство (как именно — пока неизвестно). Соболезнования семье и друзьям погибшего выразили премьер-министр Тереза Мэй, лидер лейбористов Джереми Корбин и сам Карвин Джонс, уволивший Сарджента.

Решение снять министра с должности и исключить из партии, не дав возможность оправдаться, раскритиковали многие лейбористы. Партиец, не назвавший свое имя, заявил The Sun: «Смерть Карла показала, как в лихорадке политкорректности партия растеряла все чувство справедливости».

С начала ноября это уже третий громкий секс-скандал в британской политике. 1 ноября министр обороны Майкл Фэллон ушел в отставку, заявив, что его поведение в прошлом не соответствовало требованиям, которые предъявляются британским военным. С чем именно связана отставка Фэллона, неизвестно. В конце октября журналистка Джулия Хартли-Брюер рассказала, как в 2002 году Фэллон потрогал ее за колено, добавив, что не считает себя жертвой домогательства. После новостей об отставке Фэллона Хартли-Брюер заявила, что если это связано с ее историей, то это «самая безумная и нелепая отставка министра в истории».

5 ноября на страницах газеты The Sunday Times бывший комиссар лондонской полиции Боб Квик рассказал, что нынешний глава канцелярии правительства и заместитель премьер-министра Великобритании Дэмиан Грин хранил на рабочем компьютере материалы, подпадающие под определение «жесткая порнография». Квик пояснил, что полиция получила доступ к компьютеру политика в 2008 году в ходе расследования утечек служебной информации. Еще ранее Грина обвиняли в том, что в 2015 году он погладил по колену активистку Консервативной партии Кейт Молтби, которая младше него на 30 лет, пишет The Guardian. Грин отрицает все обвинения в свой адрес.