МВД объяснило давку на выходе из «Лужников» ремонтом станции метро «Спортивная»

ГУ МВД России по Москве
12:57, 12 ноября 2017
Надежный источник

Очереди на выход со стадиона «Лужники», принявшего 11 ноября первый матч после реконструкции, возникли из-за ремонта на станции метро «Спортивная», говорится в официальном заявлении ГУ МВД по Москве.

Из-за ремонта был закрыт ближайший к стадиону вход на станцию «Спортивная». Станция «Воробьевы горы», также расположенная около «Лужников», сообщило ГУ МВД по городу, «не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн».

По соображениям безопасности, говорится в заявлении московской полиции, было организовано «поэтапное освобождение зрителями трибун спортивного комплекса и организованный проход» к остановкам общественного транспорта.

Указанные меры позволяют равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения остановочных платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядка.

ГУ МВД России по Москве
11 ноября в «Лужниках» состоялся первый матч после реконструкции стадиона, проходившей с 2013 года. На товарищеский матч сборных России и Аргентины по футболу, по официальным данным, пришли более 78,7 тысячи зрителей.
После матча болельщики жаловались на плохую организацию выхода со стадиона. Так, некоторые зрители смогли покинуть трибуны «Лужников» лишь спустя 40 минут после окончания матча. Путь до «Спортивной» и станции «Лужники» Московского центрального кольца занял еще около часа.
Департамент транспорта Москвы сообщил в своем твиттере, что «полностью справился с перевозкой» болельщиков матча в «Лужниках». Болельщики в комментариях к этому посту в резкой форме выразили свое несогласие с такой оценкой.
Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко пообещал, что негативные отзывы зрителей первого матча в «Лужниках» после реконструкции будут внимательно изучены. При этом Мутко подчеркнул, что следует принимать во внимание тот факт, что это «фактически новый стадион» с новой логистикой.

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