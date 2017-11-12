МВД объяснило давку на выходе из «Лужников» ремонтом станции метро «Спортивная»

Очереди на выход со стадиона «Лужники», принявшего 11 ноября первый матч после реконструкции, возникли из-за ремонта на станции метро «Спортивная», говорится в официальном заявлении ГУ МВД по Москве.

Из-за ремонта был закрыт ближайший к стадиону вход на станцию «Спортивная». Станция «Воробьевы горы», также расположенная около «Лужников», сообщило ГУ МВД по городу, «не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн».

По соображениям безопасности, говорится в заявлении московской полиции, было организовано «поэтапное освобождение зрителями трибун спортивного комплекса и организованный проход» к остановкам общественного транспорта.