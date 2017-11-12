Болельщики пожаловались на организацию первого матча в «Лужниках» после реконструкции

Sports.ru
07:10, 12 ноября 2017
Надежный источник

Зрители первого матча в «Лужниках» после реконструкции стадиона, в котором встречались сборные России и Аргентины, пожаловались на плохую организацию.

По словам болельщиков, после окончания матча им пришлось долго — до 40 минут — ждать возможности покинуть стадион.

Затем возникли очереди на вход в станцию метро «Спортивная» и станцию «Лужники» Московского центрального кольца. В итоге, сообщает Sports.ru, до метро или МЦК некоторым болельщикам удалось добраться лишь через 1,5 — 2 часа после окончания матча.

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко сообщил ТАСС, что негативные отзывы зрителей первого матча в «Лужниках» после реконструкции будут внимательно изучены. При этом Мутко призвал принять во внимание тот факт, что «это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды».

Департамент транспорта Москвы сообщил в своем твиттере, что «полностью справился с перевозкой» болельщиков матча в Лужниках. В многочисленных комментариях под этим постом побывавшие на матче в решительных выражениях заявили, что несогласны с такой оценкой работы транспорта.

Сборная России и Аргентины провели товарищеский матч в Лужниках 11 ноября. Аргентина победила со счетом 1:0.
По официальным данным, за матчем наблюдали 78 тысяч 750 зрителей, что является рекордом посещаемости для домашних игр российской сборной.
На стадионе «Лужники» с 2013 года проходила масштабная реконструкция к ЧМ-2018. После реконструкции «Лужники» стали самым большим стадионом в России.
На чемпионате мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России, «Лужники» должны принять матч открытия, полуфинальный и финальный матчи.

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