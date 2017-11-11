Сборная России проиграла Аргентине первый матч в «Лужниках» после реконструкции стадиона
Сборная России проиграла товарищеский матч сборной Аргентины (0:1). Единственный мяч забил на 87-й минуте Серхио Агуэро.
Этот матч был первым для московского стадиона «Лужники» после реконструкции, начавшейся в 2013 году. Сейчас это самый большой стадион в России; на нем должны пройти матч открытия, полуфинал и финал чемпионата мира 2018 года.
Стадион на матче с Аргентиной был полностью заполнен. Вот как это выглядело с трибун:
#РоссияАргентина #Россия #Аргентина #Video #Football #Футбол #ЧемпионатМираПоФутболу2018 #Performance #RussiaArgentina #Argentina #Russia pic.twitter.com/sJ9uVHMOux— GarikAlesenko (@LydaAlesenko) November 11, 2017
Сборная России и сборная Аргентины — участники чемпионата мира 2018 года. Россия получила право на участие в турнире как принимающая сторона, Аргентина же заняла третье место в южноамериканской группе отборочного турнира.
Всего в чемпионате мира примут участие 32 команды. Уже известны 24 сборных, которые будут играть в России: помимо хозяев и Аргентины, это Германия, Испания, Англия, Бельгия, Исландия, Сербия, Польша, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Колумбия, Япония, Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия, Нигерия, Египет, Сенегал, Мексика, Коста-Рика, Панама.