Сборная России проиграла Аргентине первый матч в «Лужниках» после реконструкции стадиона

Сборная России проиграла товарищеский матч сборной Аргентины (0:1). Единственный мяч забил на 87-й минуте Серхио Агуэро.

Этот матч был первым для московского стадиона «Лужники» после реконструкции, начавшейся в 2013 году. Сейчас это самый большой стадион в России; на нем должны пройти матч открытия, полуфинал и финал чемпионата мира 2018 года.

Стадион на матче с Аргентиной был полностью заполнен. Вот как это выглядело с трибун: