Сбербанк извинился за дефицит видеокарт в России. Раньше считалось, что их скупают майнеры криптовалют
Дефицит на рынке видеокарт в России был вызван тем, что их скупал Сбербанк для лаборатории искусственного интеллекта. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. Он извинился за нехватку техники и пообещал, что скоро баланс спроса и предложения восстановится.
Каков вклад Сбербанка в дефицит, топ-менеджер не пояснил. Он также не уточнил, сколько именно видеокарт купил банк и какие именно.
«Мы свою потребность удовлетворили», — добавил он.
Дефицит видеокарт на российском рынке был зафиксирован летом 2017 года — их практически невозможно было достать, а те что оставались в продаже, стали стоить в два раза дороже. Причиной дефицита тогда назывался интерес россиян к криптовалютам, которые можно майнить (добывать) с помощью видеокарт.
Президент Сбербанка Герман Греф — активный популяризатор криптовалют и технологии блокчейна, благодаря которой стал возможен майнинг. В частности, он вспоминал, как однажды купил футболку за 12 биткоинов.