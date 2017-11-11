Сбербанк извинился за дефицит видеокарт в России. Раньше считалось, что их скупают майнеры криптовалют

Дефицит на рынке видеокарт в России был вызван тем, что их скупал Сбербанк для лаборатории искусственного интеллекта. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. Он извинился за нехватку техники и пообещал, что скоро баланс спроса и предложения восстановится.

Каков вклад Сбербанка в дефицит, топ-менеджер не пояснил. Он также не уточнил, сколько именно видеокарт купил банк и какие именно.