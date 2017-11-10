Wikileaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под продукцию «Лаборатории Касперского»

wikileaks.org
07:24, 10 ноября 2017
Надежный источник

ЦРУ разработало вредоносное программное обеспечение Hive, позволяющее скачивать данные с зараженных компьютеров, которое маскируется под продукты других компаний, в том числе «Лаборатории Касперского». Об этом говорится в опубликованном Wikileaks расследовании, получившем название Vault 8.

Wikileaks упоминает три случая, когда Hive использовало поддельные сертификаты «Лаборатории Касперского».

Основатель компании Евгений Касперский сообщил в твиттере, что проверка информации из Vault 8 подтвердила использование поддельных сертификатов.

Кто именно создавал такие сертификаты Касперский уточнять не стал, заявив лишь, что безопасности пользователей продукции его компании ничто не угрожает.

В июле власти США ввели ограничения на закупку госструктурами продукции «Лаборатории Касперского», сославшись на требования безопасности.
В октябре американские СМИ сообщили со ссылкой на анонимные источники, что через антивирус «Лаборатории Касперского» были скопированы секретные документы с компьютера сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом, как утверждается, узнала израильская разведка, наблюдавшая за действиями антивирусной компании.
После появления этих публикаций основатель компании Евгений Касперский признал, что секретные документы были скачаны с компьютера сотрудника АНБ, использовавшего антивирус «Лаборатории Касперского», но подчеркнул, что речь шла о случайном совпадении ряда факторов.

США против «Лаборатории Касперского»

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