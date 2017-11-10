Wikileaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под продукцию «Лаборатории Касперского»
ЦРУ разработало вредоносное программное обеспечение Hive, позволяющее скачивать данные с зараженных компьютеров, которое маскируется под продукты других компаний, в том числе «Лаборатории Касперского». Об этом говорится в опубликованном Wikileaks расследовании, получившем название Vault 8.
Wikileaks упоминает три случая, когда Hive использовало поддельные сертификаты «Лаборатории Касперского».
Основатель компании Евгений Касперский сообщил в твиттере, что проверка информации из Vault 8 подтвердила использование поддельных сертификатов.
Кто именно создавал такие сертификаты Касперский уточнять не стал, заявив лишь, что безопасности пользователей продукции его компании ничто не угрожает.
We've investigated the Vault 8 report and confirm the certificates in our name are fake. Our customers, private keys and services are safe and unaffected— Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) November 9, 2017