Белый дом заявил, что Трамп не будет встречаться с Путиным во Вьетнаме. Кремль: встреча согласовывается

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме 10 ноября. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, когда самолет президента садился в Дананге.

Сандерс пояснила, что расписания обоих президентов не позволяют согласовать время встречи, поэтому она отменена. Ранее в Кремле заявляли, что встреча согласована, но ее время не определено.

«Они будут находиться в одном месте. Смогут ли они пересечься и поздороваться? Это возможно и вероятно», — заметила Сандерс.

После слов Сандерс пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что согласование встречи Путина и Трампа все еще продолжается. «Пока ясности нет», — приводит его слова «Интерфакс».

Обновление. Песков добавил, что «так или иначе в кулуарах встреча состоится».