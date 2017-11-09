В Саудовской Аравии по делу о коррупции задержали более 200 человек

Власти Саудовской Аравии задержали 201 человека в рамках расследования о коррупции, заявил генпрокурор этой страны.

По его словам, с 4 ноября на допросы были вызваны 208 человек и шестерых из них отпустили без предъявления обвинений.

По словам генпрокурора, в ходе трехлетнего расследования был выявлен ущерб от коррупции и злоупотреблений в размере около 100 миллиардов долларов.