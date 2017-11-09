В Саудовской Аравии по делу о коррупции задержали более 200 человек
Власти Саудовской Аравии задержали 201 человека в рамках расследования о коррупции, заявил генпрокурор этой страны.
По его словам, с 4 ноября на допросы были вызваны 208 человек и шестерых из них отпустили без предъявления обвинений.
По словам генпрокурора, в ходе трехлетнего расследования был выявлен ущерб от коррупции и злоупотреблений в размере около 100 миллиардов долларов.
5 ноября стало известно, что в Саудовской Аравии задержаны десятки человек, в том числе принцы, действующие министры и чиновники. Их обвинили во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Среди задержанных — крупнейший саудовский бизнесмен, совладелец Citigroup аль-Валид бин Талал.
По данным газеты The Wall Street Journal, у задержанных планируют изъять имущество и заморозить счета на общую сумму около 800 миллиардов долларов.