В Саудовской Аравии по делу о коррупции задержали более 200 человек

Associated Press
14:43, 9 ноября 2017
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Власти Саудовской Аравии задержали 201 человека в рамках расследования о коррупции, заявил генпрокурор этой страны.

По его словам, с 4 ноября на допросы были вызваны 208 человек и шестерых из них отпустили без предъявления обвинений.

По словам генпрокурора, в ходе трехлетнего расследования был выявлен ущерб от коррупции и злоупотреблений в размере около 100 миллиардов долларов. 

5 ноября стало известно, что в Саудовской Аравии задержаны десятки человек, в том числе принцы, действующие министры и чиновники. Их обвинили во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.  Среди задержанных — крупнейший саудовский бизнесмен, совладелец Citigroup аль-Валид бин Талал.
По данным газеты The Wall Street Journal, у задержанных планируют изъять имущество и заморозить счета на общую сумму около 800 миллиардов долларов.

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