Родственники погибших при крушении «Боинга» в Ростове-на-Дону потребовали с Flydubai 10 миллионов долларов
Родственники погибших при крушении Boeing 737–800 в Ростове-на-Дону подали иск к авиакомпании Flydubai. Как сообщил «Интерфаксу» адвокат истцов Всеволод Сазонов, иск подан в суд эмирата Дубай в ОАЭ.
Истцы рассчитывают получить от Flydubai компенсацию на общую сумму 10 миллионов долларов.
Предварительные выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщил адвокат, свидетельствуют о том, что причиной аварии может быть ошибка пилота.
«До тех пор, пока этот вывод не опровергнут, выплата компенсации является обязательной как в соответствии с международными законами и договорами, так и в соответствии с законом ОАЭ», — сказал Сазонов.
Суд, по словам адвоката, уже приступил к рассмотрению иска.
Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился 19 марта 2016 года при повторном заходе на посадку в сложных метеоусловиях. Погибли все 62 человека, находившиеся на борту, — 55 пассажиров и семь членов экипажа.
Международный авиационный комитет (МАК), занимающийся расследованием авиакатастрофы, в апреле 2016 года опубликовал промежуточный отчет, в котором говорилось, что причиной крушения стали действия пилотов. Предполагается, что управлявший самолетом Аристос Сократос потерял ориентацию в пространстве. Окончательный доклад МАК, по состоянию на начало ноября 2017 года, представлен не был.