Родственники погибших при крушении «Боинга» в Ростове-на-Дону потребовали с Flydubai 10 миллионов долларов

Родственники погибших при крушении Boeing 737–800 в Ростове-на-Дону подали иск к авиакомпании Flydubai. Как сообщил «Интерфаксу» адвокат истцов Всеволод Сазонов, иск подан в суд эмирата Дубай в ОАЭ.

Истцы рассчитывают получить от Flydubai компенсацию на общую сумму 10 миллионов долларов.

Предварительные выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщил адвокат, свидетельствуют о том, что причиной аварии может быть ошибка пилота.

«До тех пор, пока этот вывод не опровергнут, выплата компенсации является обязательной как в соответствии с международными законами и договорами, так и в соответствии с законом ОАЭ», — сказал Сазонов.

Суд, по словам адвоката, уже приступил к рассмотрению иска.