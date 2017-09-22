Крушение «Боинга» в Ростове-на-Дону связали с новой системой индикации

В рамках расследования обстоятельств крушения «Боинга» авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону рассматривается версия о том, что пилот лайнера потерял ориентацию в пространстве из-за установленной на самолете новой системы отображения параметров полета — Heads-up Display (HUD).

Предполагается, что пилот Аристос Сократос перед крушением самолета мог сменить режим HUD, что могло оказать влияние на потерю им ориентации в пространстве.

Система HUD, выводящая на прозрачный дисплей, установленный перед глазами пилота, параметры полета, штатно устанавливается лишь на новейшие самолеты Boeing. Однако компания Flydubai установила такое оборудование на весь свой авиапарк, включая Boeing 737–800, разбившийся в Ростове-на-Дону.

Крушение «Боинга» Flydubai, отмечает «Коммерсант», стало первой авиакатастрофой самолетов, оснащенных HUD.

В ходе расследования, которое ведет Межгосударственный авиакомитет (МАК), выяснилось, что показания HUD, в том числе режимы индикации системы, бортовые самописцы не регистрируют.

Для расшифровки показаний HUD, как стало известно «Коммерсанту», МАК обратился к производителю системы — американской компании Rockwell Collins, Inc. Расшифровка пока не завершена.

Источники «Коммерсанта» подчеркнули, что в ходе расследования было установлено, что пилоты Flydubai были хорошо знакомы с работой HUD и индикация этой системы была им привычна и понятна. Претензий к качеству и работоспособности HUD, добавили они, у российских экспертов нет.