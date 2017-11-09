При обрушении жилого дома в Ижевске погибли четыре человека

ТАСС
15:53, 9 ноября 2017
Надежный источник
Обновление 19:43. Представитель республиканского управления Росгвардии заявил, что из-под завалов достали тела четырех погибших, передает «Интерфакс».

При обрушении дома в Ижевске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения Удмуртии Людмилу Гузнищеву.

Ранее сообщалось о гибели двоих человек. Как заявила Гузнищева, информация о гибели еще одного человека «поступила с места, где идет разбор завалов».

Источник «Интерфакса» в экстренных службах рассказал, что среди погибших — ребенок и 60-летняя женщина.

Пострадали, по словам замминистра, четыре человека. Как следует из сообщения республиканского Центра медицины катастроф, один из пострадавших — спасатель, которого доставили в больницу с переломами пальцев и рваными ранами.

Также госпитализирована женщина с переломами ребер и травмой головы. Двое пострадавших подростков были «осмотрены врачами и отпущены домой», передает «Интерфакс».

9 ноября около 16:45 (15:45 по московскому времени) в Ижевске обрушился подъезд панельного жилого дома. По предварительной версии, в одной из квартир на втором или третьем этаже произошел взрыв бытового газа. В здании рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж.

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