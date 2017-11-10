Пострадавшая при обрушении дома в Ижевске женщина умерла в больнице. Всего погибли пять человек
В Ижевске в больнице умерла женщина, пострадавшая при обрушении жилого дома 9 ноября. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Удмуртии.
По словам представителя больницы, женщина «с момента поступления находилась в тяжелом состоянии».
Таким образом, число погибших увеличилось до пяти человек.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что из-под завалов извлекли тело пятого погибшего, но власти региона эту информацию не подтвердили. В МЧС сообщили, что продолжаются поиски еще двоих человек.
9 ноября около 16:45 (15:45 по московскому времени) в Ижевске обрушился подъезд панельного жилого дома. По предварительной версии, в одной из квартир на втором или третьем этаже произошел взрыв бытового газа. В здании рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж.
По имеющимся данным, из-под завалов были извлечены тела четырех погибших. Помимо женщины, которая впоследствии умерла в больнице, был госпитализирован спасатель. Также пострадали двое подростков, им госпитализация не потребовалась.