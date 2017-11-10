Пострадавшая при обрушении дома в Ижевске женщина умерла в больнице. Всего погибли пять человек

В Ижевске в больнице умерла женщина, пострадавшая при обрушении жилого дома 9 ноября. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф Удмуртии.

По словам представителя больницы, женщина «с момента поступления находилась в тяжелом состоянии».

Таким образом, число погибших увеличилось до пяти человек.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что из-под завалов извлекли тело пятого погибшего, но власти региона эту информацию не подтвердили. В МЧС сообщили, что продолжаются поиски еще двоих человек.