«Интерфакс» сообщил о погибших и раненых при обрушении девятиэтажки в Ижевске
В результате обрушения одного из подъездов девятиэтажного жилого дома в Ижевске погибли два человека, еще двое госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.
«По предварительным данным, шесть человек находятся под завалами, они живы», — также заявил источник «Интерфакса».
Представитель МЧС сообщил, что в доме разрушены 32 квартиры. Все жители дома эвакуированы, заявили в ведомстве.
Подъезд панельного жилого дома на улице Удмуртская в Ижевске обрушился примерно в 15:45 по московскому времени. По предварительной версии, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. В здании рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж.
На первом этаже дома находится детский центр.