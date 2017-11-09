«Интерфакс» сообщил о погибших и раненых при обрушении девятиэтажки в Ижевске

Интерфакс
13:40, 9 ноября 2017
Надежный источник

В результате обрушения одного из подъездов девятиэтажного жилого дома в Ижевске погибли два человека, еще двое госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

«По предварительным данным, шесть человек находятся под завалами, они живы», — также заявил источник «Интерфакса».

Представитель МЧС сообщил, что в доме разрушены 32 квартиры. Все жители дома эвакуированы, заявили в ведомстве.

Подъезд панельного жилого дома на улице Удмуртская в Ижевске обрушился примерно в 15:45 по московскому времени. По предварительной версии, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. В здании рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж.
На первом этаже дома находится детский центр.
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