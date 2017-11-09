«Интерфакс» сообщил о погибших и раненых при обрушении девятиэтажки в Ижевске

В результате обрушения одного из подъездов девятиэтажного жилого дома в Ижевске погибли два человека, еще двое госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

«По предварительным данным, шесть человек находятся под завалами, они живы», — также заявил источник «Интерфакса».

Представитель МЧС сообщил, что в доме разрушены 32 квартиры. Все жители дома эвакуированы, заявили в ведомстве.