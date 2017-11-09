В Ижевске частично обрушился девятиэтажный дом

Meduza
12:59, 9 ноября 2017
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В Ижевске частично обрушился девятиэтажный жилой дом. По предварительной информации, причиной стал взрыв газа.

Дом расположен на улице Удмуртская. В нем рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж.

ТАСС сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что в результате обрушения есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно.

По данным телеграм-канала Mash, связанного с «Лайфом», на первом этаже дома располагается детский центр. В здании также находится ювелирный магазин.

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