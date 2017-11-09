Обвиняемый по «болотному делу» Дмитрий Бученков уехал из России и попросил убежища в Европе

Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков, процесс против которого сейчас идет в Замоскворецком суде Москвы, уехал из России. Об этом он сам рассказал телеканалу «Настоящее время».

Бученков сообщил, что находится в одной из стран Евросоюза и попросил там политического убежища.

По его словам, он решил уехать, убедившись за время судебного процесса, что ему вынесут обвинительный приговор.

«Следователи, я думаю, давно знают, что взяли не того человека. Но задний ход им уже нельзя было давать», — сказал он.

Дмитрий Бученков последние месяцы находился под домашним арестом, без электронного браслета. Утром 9 ноября стало известно, что Бученков не появился на очередном заседании суда. Представители ФСИН рассказали, что разыскивают его с начала недели и что в его квартире живут другие люди.