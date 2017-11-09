Обвиняемый по «болотному делу» Дмитрий Бученков уехал из России и попросил убежища в Европе

Настоящее время
14:01, 9 ноября 2017
Надежный источник

Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков, процесс против которого сейчас идет в Замоскворецком суде Москвы, уехал из России. Об этом он сам рассказал телеканалу «Настоящее время».

Бученков сообщил, что находится в одной из стран Евросоюза и попросил там политического убежища.

По его словам, он решил уехать, убедившись за время судебного процесса, что ему вынесут обвинительный приговор.

«Следователи, я думаю, давно знают, что взяли не того человека. Но задний ход им уже нельзя было давать», — сказал он.

Дмитрий Бученков последние месяцы находился под домашним арестом, без электронного браслета. Утром 9 ноября стало известно, что Бученков не появился на очередном заседании суда. Представители ФСИН рассказали, что разыскивают его с начала недели и что в его квартире живут другие люди.

Отвечая на вопрос, как ему удалось пересечь границу России, Бученков сказал: «Не я первый, и не я последний человек, который в такой ситуации это делает».

Настоящее время
Дмитрий Бученков — 35-й фигурант дела о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.
Его арестовали в декабре 2015 года — следователи утверждали, что идентифицировали его как участника беспорядков по оперативной съемке. При этом по попавшим в СМИ кадрам видно, что попавший на кадры человек и Бученков — разные люди. Защита Бученкова предложила награду за сведения о человеке, который на самом деле был снят оперативниками.
Сам Бученков говорит, что 6 мая 2012 года был на даче в Нижегородской области, а не в Москве. Это подтверждается, как пишет «Медиазона», данными ГИБДД о передвижениях его машины.

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