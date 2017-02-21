Адвокат по «болотному делу» предложил награду за сведения о человеке, в котором опознали его подзащитного

Адвокат Илья Новиков, который защищает фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова объявил награду за опознание мужчины на фотографии из материалов дела. По версии Новикова, на снимке с Болотной площади не его подзащитный, а другой человек.

250000 рублей за настоящее имя этого человека и его фото до или после 06.05.2012. Писать на buchenkov2012@gmail.com #БолотноеДело pic.twitter.com/pyce5xfQ6U — Ilya Novikov (@vertiporokh) February 21, 2017

За сведения об этом мужчине Новиков предложил 250 тысяч рублей. Он напомнил, что Бученков, по его собственным словам, был в Нижнем Новгороде во время протестной акции в Москве.