Адвокат по «болотному делу» предложил награду за сведения о человеке, в котором опознали его подзащитного

Новая газета
13:00, 21 февраля 2017
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Адвокат Илья Новиков, который защищает фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова объявил награду за опознание мужчины на фотографии из материалов дела. По версии Новикова, на снимке с Болотной площади не его подзащитный, а другой человек.

За сведения об этом мужчине Новиков предложил 250 тысяч рублей. Он напомнил, что Бученков, по его собственным словам, был в Нижнем Новгороде во время протестной акции в Москве.

«Бученкова арестовали по тем соображениям, что приняли за человека в черном капюшоне и кепке с зеленым козырьком, который на видеозаписи бил полицейских. Этого человека все это время искали. В прошлом году сказали, что это Бученков. Он был давно на заметке как анархист. Но Бученков в это время находился в Нижнем Новгороде с отцом, матерью, братом и сестрой», — сказал Новиков.

Новая газета
Бученкова задержали в Москве в декабре 2015 года, то есть через три с половиной года после событий на Болотной площади. Его обвинили в участии в массовых беспорядках и применении насилия против полицейского.
Привлеченный защитой Бученкова эксперт ранее установил, что на снимке с площади изображен не обвиняемый, а другой мужчина.
Акция протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади переросла в столкновения с полицией. После этого фигурантами дела о массовых беспорядках стали более 30 человек, некоторые из которых уже были осуждены и освободились после заключения. Расследование «болотного дела» пока не закрыто.
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