Адвокат по «болотному делу» предложил награду за сведения о человеке, в котором опознали его подзащитного
Адвокат Илья Новиков, который защищает фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова объявил награду за опознание мужчины на фотографии из материалов дела. По версии Новикова, на снимке с Болотной площади не его подзащитный, а другой человек.
250000 рублей за настоящее имя этого человека и его фото до или после 06.05.2012. Писать на buchenkov2012@gmail.com #БолотноеДело pic.twitter.com/pyce5xfQ6U— Ilya Novikov (@vertiporokh) February 21, 2017
За сведения об этом мужчине Новиков предложил 250 тысяч рублей. Он напомнил, что Бученков, по его собственным словам, был в Нижнем Новгороде во время протестной акции в Москве.
«Бученкова арестовали по тем соображениям, что приняли за человека в черном капюшоне и кепке с зеленым козырьком, который на видеозаписи бил полицейских. Этого человека все это время искали. В прошлом году сказали, что это Бученков. Он был давно на заметке как анархист. Но Бученков в это время находился в Нижнем Новгороде с отцом, матерью, братом и сестрой», — сказал Новиков.