Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков не пришел на заседание суда

Дмитрий Бученков, обвиняемый по делу о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года, не пришел на заседание суда, сообщает «Медиазона».

Представитель ФСИН Наталья Бахарина заявила на суде, что Бученков скрылся, а по месту проживания его нет. По ее словам, в квартире, где числился Бученков, с 5 ноября живет другая семья, получившая ключи от жилья в конце октября.

Адвокат Бученкова Светлана Сидоркина сообщила, что ФСИН разыскивает ее подзащитного «по крайней мере с начала нынешней недели».