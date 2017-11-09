Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков не пришел на заседание суда
Дмитрий Бученков, обвиняемый по делу о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года, не пришел на заседание суда, сообщает «Медиазона».
Представитель ФСИН Наталья Бахарина заявила на суде, что Бученков скрылся, а по месту проживания его нет. По ее словам, в квартире, где числился Бученков, с 5 ноября живет другая семья, получившая ключи от жилья в конце октября.
Адвокат Бученкова Светлана Сидоркина сообщила, что ФСИН разыскивает ее подзащитного «по крайней мере с начала нынешней недели».
Адвокат Светлана Сидоркина не знает, где находится ее подзащитный; адвокат Новиков не пришел на заседание. В беседе с «Медиазоной» он уточнил, что находится на следственных действиях и не знает, где Бученков.