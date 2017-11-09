Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков не пришел на заседание суда

Медиазона
09:29, 9 ноября 2017
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Дмитрий Бученков, обвиняемый по делу о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года, не пришел на заседание суда, сообщает «Медиазона».

Представитель ФСИН Наталья Бахарина заявила на суде, что Бученков скрылся, а по месту проживания его нет. По ее словам, в квартире, где числился Бученков, с 5 ноября живет другая семья, получившая ключи от жилья в конце октября.

Адвокат Бученкова Светлана Сидоркина сообщила, что ФСИН разыскивает ее подзащитного «по крайней мере с начала нынешней недели».

Адвокат Светлана Сидоркина не знает, где находится ее подзащитный; адвокат Новиков не пришел на заседание. В беседе с «Медиазоной» он уточнил, что находится на следственных действиях и не знает, где Бученков.

Медиазона
Дмитрий Бученков был арестован в декабре 2015 года. Его обвинили в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским во время столкновений на Болотной площади 6 мая 2012 года. Бученков обвинения отвергал, заявляя, что не был на Болотной площади в этот день.
С декабря 2015 года по март 2017 года Бученков находился в СИЗО, затем меру пресечения ему изменили на домашний арест. По данным «Грани.ру», помещая Бученкова под домашний арест, сотрудники ФСИН не надели на него электронный браслет.

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