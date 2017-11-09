НАТО откроет командный центр для противодействия киберугрозам

В НАТО появится командный центр по противодействию киберугрозам. Решение, как сообщает корреспондент «Медузы», было принято на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи признали кибератаки частью боевых действий. Задача организации — уметь отражать подобные атаки столь же эффективно, как защищаться от обычного нападения, сказал он.

Где именно будет расположен новый центр, Йенс Столтенберг не уточнил, отметив лишь, что он будет вписан в уже существующую структуру НАТО.

Другой представитель альянса заявил «Медузе», что речи о создании отдельного штаба для борьбы с кибератаками не идет, однако военные структуры организации «должны получить возможности, чтобы эффективно противостоять киберугрозам».

Йенс Столтенберг объяснил необходимость создания командного центра участившимися случаями компьютерных атак — и в том числе последствиями вируса WannaCry. Чиновник отметил также, что в последнее время многие страны НАТО жаловались на хакерские атаки со стороны России, но подчеркнул, что все действия альянса в сфере борьбы с киберугрозами носят оборонительный характер и не направлены против какой-либо конкретной страны.