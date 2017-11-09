НАТО откроет командный центр для противодействия киберугрозам

Meduza
21:45, 8 ноября 2017
Надежный источник

В НАТО появится командный центр по противодействию киберугрозам. Решение, как сообщает корреспондент «Медузы», было принято на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи признали кибератаки частью боевых действий. Задача организации — уметь отражать подобные атаки столь же эффективно, как защищаться от обычного нападения, сказал он.

Где именно будет расположен новый центр, Йенс Столтенберг не уточнил, отметив лишь, что он будет вписан в уже существующую структуру НАТО.

Другой представитель альянса заявил «Медузе», что речи о создании отдельного штаба для борьбы с кибератаками не идет, однако военные структуры организации «должны получить возможности, чтобы эффективно противостоять киберугрозам».

Йенс Столтенберг объяснил необходимость создания командного центра участившимися случаями компьютерных атак — и в том числе последствиями вируса WannaCry. Чиновник отметил также, что в последнее время многие страны НАТО жаловались на хакерские атаки со стороны России, но подчеркнул, что все действия альянса в сфере борьбы с киберугрозами носят оборонительный характер и не направлены против какой-либо конкретной страны.

Решение о создании координационного центра по борьбе с киберугрозами было принято в рамках трансформации командной структуры НАТО. О реформе было объявлено на саммите организации в Варшаве в 2016 году; ее необходимость объяснили агрессивными действиями России на востоке Украины.
В рамках реформы министры обороны стран НАТО также объявили о создании двух новых штабов — один нужен для охраны морских путей в Атлантическом океане, другой — для организации эффективного перемещения войск внутри территории НАТО.
В 2016 году США обвинили Россию в попытке вмешательства в ход выборов президента, в том числе путем кибератак. Спецслужбы этой страны заявили, что атаки выполняли хакерские группы, известные как APT28 и APT29 и предположительно связанные с российскими спецслужбами. Эти группировки неоднократно упоминались в отчетах экспертов по кибербезопасности — в частности, в связи с атаками на французский телеканал TV5 Monde, немецкий бундестаг, правительства нескольких европейских стран и серверы НАТО.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме