Американские спецслужбы опубликовали доклад о российских кибератаках

Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследования США опубликовали совместный доклад о кибератаках, которые, по мнению ведомств, были организованы российской разведкой и направлены против американских правительственных и частных учреждений.

Текст доклада доступен на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США — подразделения национального управления кибербезопасности министерства внутренней безопасности.

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