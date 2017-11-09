Bloomberg: саудовские миллиардеры ищут способы вывести активы из страны

Саудовские миллиардеры и миллионеры ищут возможность вывести свои активы из региона, сообщает Bloomberg со ссылкой сразу на шесть информированных источников.

Обладатели крупных состояний, по словам собеседников агентства, опасаются, что на их активы может быть наложен арест в рамках операции по борьбе с коррупцией, проводимой в королевстве.

Возможность вывода активов из Саудовской Аравии и других стран региона, имеющих с ней тесные связи, обсуждается с банками, управляющими компаниями и финансовыми консультантами, сообщили источники. Кто именно ведет такие переговоры они сообщить отказались, сославшись на конфиденциальность подобных сведений.

В свою очередь западные эксперты, опрошенные Bloomberg, указали, что у Центробанка Саудовской Аравии «хорошо работающая система отслеживания движения средств и прекрасные связи с банками по всему миру», что позволяет добиться возврата выведенных активов, если будут доказана коррупция.