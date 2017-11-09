У движения SERB, которое называли причастным к нападению на ряд российских оппозиционеров, был куратор в управлении по противодействию экстремизму МВД РФ (центр «Э»). Об этом «Дождю» рассказал Олег Чурсин, которого телеканал называет бывшим активистом движения.

По словам Чурсина, движение курировал майор Алексей Окопный. Лидер SERB Игорь Бекетов (известен как Гоша Тарасевич), как рассказал Чурсин, «часто упоминал его» и говорил, что SERB иногда получают от центра «Э» «оперативную премию», «согласовывают с ними свои акции, как себя вести, что делать, насколько жестко можно вести себя».

Является ли Окопный куратором SERB сейчас, из публикации неясно.

Активисты оппозиционного движения «Солидарность» рассказали «Дождю», что видели Окопного на акциях, куда приходили члены SERB. Они также высказали мнение, что полицейский мог быть их куратором.