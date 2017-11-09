Активист SERB рассказал о кураторе движения — майоре центра «Э»

Дождь
13:36, 9 ноября 2017
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У движения SERB, которое называли причастным к нападению на ряд российских оппозиционеров, был куратор в управлении по противодействию экстремизму МВД РФ (центр «Э»). Об этом «Дождю» рассказал Олег Чурсин, которого телеканал называет бывшим активистом движения.

По словам Чурсина, движение курировал майор Алексей Окопный. Лидер SERB Игорь Бекетов (известен как Гоша Тарасевич), как рассказал Чурсин, «часто упоминал его» и говорил, что SERB иногда получают от центра «Э» «оперативную премию», «согласовывают с ними свои акции, как себя вести, что делать, насколько жестко можно вести себя».

Является ли Окопный куратором SERB сейчас, из публикации неясно.

Активисты оппозиционного движения «Солидарность» рассказали «Дождю», что видели Окопного на акциях, куда приходили члены SERB. Они также высказали мнение, что полицейский мог быть их куратором.

Сами лидеры группы отрицают, что сотрудничают с полицией. В интервью Дождю они подтвердили, что им звонят с Петровки и предупреждают, на какие мероприятия ходить точно нельзя.

Дождь
Сотрудник центра «Э» Алексей Окопный упоминался в СМИ, в частности, в связи с гибелью в 2007 году нацбола Юрия Червочкина, который умер после избиения. Активисты «Другой России» утверждали, что полицейский причастен к случившемуся; Окопный обвинил их в распространении порочащих его сведений и выиграл суд. Его также обвиняли в участии в разгроме выставки арт-группы «Синий всадник» в 2015 году.
Имя Олега Чурсина неоднократно фигурировало в публикациях о движении SERB (раз, два). По имеющимся данным, он бывший сотрудник МВД РФ. «Дождь» пишет, что он вышел из SERB полгода назад, «так как разочаровался в их деятельности».
Активисты SERB известны, в частности, благодаря нападениям на оппозиционеров и гражданских активистов — к примеру, на участников антивоенного пикета «Солидарности» и активиста Владимира Ионова. SERB также подозревают в нападении на Алексея Навального весной 2017 года, в результате которого оппозиционер получил тяжелый ожог глаза.
Осенью 2017 года активисты SERB дважды снимали с дома, где жил Борис Немцов, памятную табличку. В сентябре около этого дома лидер SERB Игорь Бекетов подрался с адвокатом Ильей Новиковым.

Что такое движение SERB

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