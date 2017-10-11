Активисты SERB снова сняли табличку с московского дома, где жил Борис Немцов

Утром 11 октября активисты движения SERB снова сняли мемориальную табличку с дома в московском Климентовском переулке, где жил политик Борис Немцов. Об этом рассказал лидер движения Игорь Бекетов.

Бекетов вновь заявил, что пластиковая табличка была установлена незаконно на доме, где «якобы проживал политик». Он заметил, что, по словам жителей дома, Немцов там никогда не жил.

Активисты, как рассказал Бекетов, снова сдали табличку в полицию с просьбой привлечь к ответственности тех, кто самовольно ее установил.

Когда была установлена табличка, не сообщается. 9 октября Немцову исполнилось бы 58 лет.